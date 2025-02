Marcelo Lima fala em isentar VW de impostos para gerar empregos

O prefeito de São Bernardo, Marcelo Lima (Podemos) falou em “zerar os impostos” da Volkswagen para que a empresa implante um terceiro turno de produção na unidade da Via Anchieta. A declaração ocorreu hoje, durante agenda pública.

No palanque, Marcelo Lima se mostrou inconformado com a possibilidade de a montadora implantar o terceiro turno na fábrica de São José dos Pinhais, no Paraná, e não no Grande ABC. “Nós vamos criar o terceiro turno em São Bernardo. Não vou admitir (que seja na fábrica paranaense). Se eu tiver que zerar o imposto da Volkswagen, eu vou zerar. Porque eu quero apoio do governo do Estado e do governo federal”, afirmou.

O prefeito destacou que não leva em conta a questão partidária quando defende os interesses do município. “Pouco me importa quem está governando o Brasil. Não quero saber qual o partido do governador Tarcísio (de Freitas, Republicanos), quero que ele me ajude. Eu quero que o governo federal enxergue São Bernardo à altura do que ela é, à altura do nosso município, da nossa população e da qualidade de vida que vamos entregar”.

Uma fonte ligada ao setor automotivo e que conhece os bastidores da Volkswagen afirmou que a possibilidade de isenção de impostos é sempre importante para a manutenção de empregos. Entretanto, disse não ter conhecimento sobre a criação de um terceiro turno na unidade paranaense da montadora.

O que ocorre, segundo essa fonte, é uma readequação de produção que envolve, além das fábricas de São Bernardo e de São José dos Pinhais, a de Taubaté, no Vale do Paraíba.

A produção do Virtus, que atualmente ocorre exclusivamente em São Bernardo, será dividida com a fábrica de São José dos Pinhais. Por outro lado, a unidade da Via Anchieta vai passar a fabricar o Polo Track, hoje feito em Taubaté. Isso porque a unidade do interior paulista começará a fazer o Tera, um SUV que será lançado em março.

Procurada, a Volkswagen respondeu que “a produção de todas as suas fábricas segue em plena capacidade em dois turnos. Não há previsão de abertura de terceiro turno nas unidades”.

HISTÓRIA

A unidade da Via Anchieta comemorou em 18 de novembro 65 anos de história. Foi a primeira fábrica da Volks fora da Alemanha e beira a produção de 15 milhões de veículos, respondento por 57% de todos os carros já feitos pela Volks no País.

Nas comemorações do aniversário, o presidente da Volkswagen do Brasil, Ciro Possobom, afirmou que “a fábrica Anchieta é estratégica para os negócios da Volkswagen do Brasil e seguimos investindo continuamente na unidade”.

A planta produz hoje o Virtus, Novo Polo, Nivus e Saveiro. No ano passado a empresa anunciou investimentos de R$ 16 bilhões para o País até 2028, com previsão de dois modelos novos na Anchieta.