Após horas no Castigo do Monstro do 'BBB 25', Eva chora e produção permite pausa

Eva recebeu o Castigo do Monstro desta semana após ser escolhida pelo vencedor da Prova do Anjo, Mateus, no último sábado, 8. O desafio tem chamado atenção pelo grau de cansaço e estresse ao qual a participante foi submetida no BBB 25.

Intitulado como "Monstro Cadeado" pela produção, ela tem que ficar vestida como um cadeado e ficar dentro de uma caixa repleta de chaves - 1.395 ao todo, segundo a equipe do Big Brother Brasil - tentando encontrar qual a certa para abrir a porta e sair do local.

Em uma das ocasiões, Eva ficou trancada por sete horas até que a produção a liberasse, mesmo sem cumprir o desafio. "Faremos uma pausa do Monstro. Chamaremos em breve novamente. O 'dummy' abrirá o cadeado com a chave reserva", informou uma voz da produção.

A castigada tomou banho, comeu e dormiu por algum tempo, antes de ter que voltar à caixa. Ela levou cerca de três horas para achar a chave certa, e inclusive chorou durante a realização do desafio. No começo da tarde deste domingo, 9, Eva ficou aliviada ao concluir o Monstro Cadeado em 13 minutos.

Eva quase foi a vencedora da Prova do Anjo de sábado, 8. Ela fez o melhor tempo entre os 10 participantes, mas acabou sendo desclassificada por descumprir uma regra, quando retirou os óculos de proteção numa competição com raios laser. Com sua eliminação, Mateus, que fez o segundo melhor tempo, ganhou a imunidade.