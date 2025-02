Ramalhão desperdiça duas vantagens e empata com a Ferroviária

Mesmo após ficar duas vezes à frente no placar, o Santo André apenas empatou com a Ferroviária, por 2 a 2, em jogo da oitava rodada do Campeonato Paulista da Série A-2, neste domingo (9). A partida foi realizada na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

O resultado mantém o Ramalhão ameaçado pelo rebaixamento, na 13ª posição, com apenas oito pontos. A Ferroviária, por sua vez, chegou aos 11 pontos e ocupa a oitava posição.

Após um início de jogo truncado, o time do Grande ABC mudou o panorama aos 16 minutos. Bruno Camilo foi derrubado dentro da área pela zaga rival e a arbitragem deu pênalti, convertido por Dudu Figueiredo – artilheiro do Santo André com quatro gols na Série A-2.

À frente, o Ramalhão passou a se defender. Já no segundo tempo, foi a vez de Tayllon, ser derrubado na adversária. O juiz marcou a penalidade máxima e Juninho empatou.

Outro Juninho, o do Santo André, colocou os visitantes mais uma vez em vantagem aos 37 minutos, em uma arrancada sozinho em que ficou de frente para o goleiro e finalizou.

Mas a Ferrinha garantiu o empate aos 42 minutos, quando o centroavante Quirino fez de cabeça.

O Santo André volta a campo pela na próxima quarta-feira (12), quando encara o São José, fora de casa, no estádio Martins Pereira, às 20h.