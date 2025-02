Faixa mínima do IR em R$ 5.000 isenta 623,1 mil no Grande ABC

A ampliação da faixa de isenção do IRPF (Imposto de Renda Pessoa Física) para R$ 5.000, uma das promessas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) durante a campanha que o levou ao terceiro mandato, beneficiaria 623.162 trabalhadores com carteira assinada no Grande ABC se entrasse em vigor agora, a expectativa é que comece a valer a partir de 2026.

Os números foram levantados pelo economista e professor da Strong Business School, Sandro Máskio, a pedido do Diário. “Na região, entre os trabalhadores formais, cerca de 76% ganham até quatro salários mínimos e deverão ser beneficiados com a isenção do IR”, afirma.

Maskio faz a ressalva que, embora quatro mínimos atinjam o valor de R$ 6.072, é preciso descontar as contribuições previdenciárias e aí o valor entraria na faixa de isenção.

O Grande ABC fechou o ano passado com 819.850 trabalhadores registrados, segundo o Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) do Ministério do Trabalho e emprego. Aplicando o percentual levantado pelo economista, chega-se à marca de 623.162.

Pelas regras atuais, pagam Imposto de Renda os trabalhadores que ganham a partir de dois salários mínimos, o que daria R$ 3.036.

Segundo o Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), atualmente 10 milhões de pessoas no País estão dispensadas de pagar o IR. Se ocorrer o avanço para R$ 5.000, esse número deverá dobrar.

PERDA DE ARRECADAÇÃO

Com o avanço da faixa mínima de tributação é estimada uma perda de arrecadação na ordem de R$ 35 bilhões. Para compensar esse valor, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, propõe elevar a taxa dos chamados ‘supersalários’, acima de R$ 50 mil por mês. O desenho de como isso será colocado em prática, segundo Haddad já está pronto e deverá ser apresentado em breve.

Na última semana Lula falou sobre o tema. “O que nós queremos é fazer justiça social. Tenho certeza de que o Congresso Nacional aprovará (a ampliação da faixa) porque todo mundo está preocupado com a melhoria da qualidade de vida do povo brasileiro”, disse o presidente.