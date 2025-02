Neymar faz pouco em primeiro jogo como titular e Santos empata com o Novorizontino

A presença de Neymar ajudou a levar mais de 10 mil torcedores ao Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte, cidade com pouco menos de 40 mil habitantes, durante o embate entre Novorizontino e Santos, mas a exibição do craque foi apagada. Com pouquíssimos momentos de brilho e pouco ajudado pelos companheiros, o atacante, substituído a 15 minutos do fim da partida da 8ª rodada do Paulistão, viu do banco o duelo terminar em empate sem gols.

A igualdade no placar deixa o Santos fora da zona de classificação do Grupo B, em terceiro lugar, com os mesmos nove pontos da Portuguesa, que leva vantagem no número de gols marcados. O líder é o Guarani, com 10, mesmo após derrota por 2 a 0 em Dérbi com a Ponte Preta. O Novorizontino, que vem dando trabalho para os grandes do estado, é o vice-líder do Grupo C, com 11 pontos.

Em uma tarde de muito calor em Novo Horizonte, como de costume nesta época do ano, o Santos fez um primeiro tempo frustrante frente à expectativa gerada pelo fato de ter Neymar pela primeira vez como titular. Ninguém esperava ver o craque em seu melhor nível, até porque ainda está retomando o ritmo após lesões e fazer apenas sete jogos em pouco mais de um ano no Al-Hilal. Pouco fez a grande estrela santista, que teve mais lances importantes contra o Botafogo-SP, na partida em que estreou saindo do banco de reservas no segundo tempo.

Foi só aos 38 minutos que a qualidade técnica do atacante de 33 anos rendeu algum fruto mais concreto, quando deu bom posse para Guilherme, que tocou para Vinícius Lira desperdiçar a chance ao finalizar, de cavadinha, para fora. Em resumo, a atuação do Santos, na maior parte do tempo, foi marcada por passes errados e tentativas frustradas de encontrar espaços por meio de bolas longas.

Embora não tenha sido brilhante, o Novorizontino definitivamente foi melhor que o time do litoral paulista. Além de ter marcado bem Neymar, mostrou boa recuperação e criou oportunidades a partir desse tipo de situação. O problema foi a quantidade de decisões erradas perto da área. Um voleio de Pablo Dyego, defendido por Gabriel Brazão, foi a melhor chance da equipe da casa.

Insatisfeito com o que viu no primeiro tempo, Pedro Caixinha mudou o Santos para a segunda etapa. Ineficiente na recomposição, já enfraquecida pela presença de Neymar, Soteldo foi sacado para dar lugar a João Schmidt. Para dar mais força ofensiva ao meio de campo, Thaciano substituiu Rincón.

Bem marcado, Neymar continuou apagado na partida, salvo um ou outro passe que gerou alguma movimentação ofensiva, e foi substituído pelo jovem Gabriel Bontempo quando faltavam cerca de 15 minutos para o fim de jogo. O Novorizontino continuava com mais volume, mas ineficiente perto da área. Nos momentos em que foi mais perigoso, esbarrou em defesas de Brazão.

FICHA TÉCNICA

NOVORIZONTINO X SANTOS

NOVORIZONTINO - Airton; Dantas, Rafael Donato e Patrick; Pablo Dyego (Rodrigo Soares), Luís Oyama (Willian Farias), Jean Irmer, Waguininho e Patrick Brey (Matheus Frizzo); Robson (Nathan) e Fábio Matheus (Airton Moisés). Técnico: Eduardo Baptista.

SANTOS - Gabriel Brazão; Leo Godoy, Zé Ivaldo, Gil (João Basso) e Vinícius Lara; Rincón (Thaciano), Diego Pituca e Neymar (Gabriel Bontempo); Soteldo (João Schmidt), Tiquinho Soares (Luca Meirelles) e Guilherme. Técnico: Pedro Caixinha.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza.

CARTÕES AMARELOS - Zé Ivaldo e João Basso (Santos).

RENDA - R$ 892.900,00.

PÚBLICO - 10.851 presentes.

LOCAL - Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).