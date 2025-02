SAI tem lentidão neste domingo por excesso de veículos

As rodovias do SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) registram congestionamento no fim de tarde deste domingo devido ao excesso de veículos. Na Imigrantes, são cerca de 14 km de lentidão, do km 60 ao 46, enquanto na Via Anchieta o tráfego lento é registrado do km 55 ao 49.

Segundo boletim da Ecovias, a rodovia Cônego Domênico Rangoni, também sentido Capital, está congestionada do km 248 ao 260. Os motoristas ainda enfrentam tráfego lento na SPA-248 (Acesso Guarujá), sentido São Paulo, do km 2 ao km 0.

Já na rodovia Padre Manoel da Nóbrega, também destino São Paulo, o alto fluxo de veículos na pista congestiona do km 271 ao 274.

“A concessionária recomenda que caminhões e carretas com destino a São Paulo utilizem o trecho de serra da Via Anchieta”, destacou a Ecovias.

Apesar do tráfego intenso nas vias, a visibilidade está boa.

O SAI está em Operação Subida 2X8. A descida é feita pela pista sul da Rodovia Anchieta. Já a subida da serra acontece pelas pistas norte e sul da Rodovia dos Imigrantes e pista norte da via Anchieta.