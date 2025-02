Centros públicos das prefeituras oferecem 1.237 vagas de trabalho

As prefeituras do Grande ABC, por meio de seus serviços de recolocação profissional, oferecem nesta semana 1.237 vagas de trabalho.

A maior oferta está em São Caetano, com 513 postos. Interessados devem acessar o site da Prefeitura (www.saocaetanodosul.sp.gov.br) e clicar em Portal do Emprego.

São Bernardo aparece na segunda colocação, com 200 na CTR (Central de Trabalho e Renda). Para facilitar a participação, basta acessar o site https://www.saobernardo.sp.gov.br/web/sdect/ctr-central-de-trabalho-e-renda, que é atualizado diariamente. Interessados podem participar de processos seletivos pelo e-mail: ctr@saobernardo.sp.gov.br. A unidade funciona na Rua Padre Lustosa, 48, Centro.

Ribeirão Pires tem 163 postos. Para saber das vagas, os interessados devem procurar o posto do Atende Fácil, no Centro da cidade.

Mauá vem na sequência, com 162 colocações. A lista completa, inclusive com informações sobre exigências, benefícios, salários e locais de trabalho, está disponível no site oficial: https://sistemas.maua.sp.gov.br/Vagas/.

A Prefeitura de Diadema tem 131 vagas para todos os níveis, incluindo oito exclusivas para pessoas com deficiência e dez de estágio. Destaque para as 28 vagas de vendedor externo, nove de auxiliar de produção. Para se candidatar, basta cumprir os requisitos e acessar https://emprega.diadema.sp.gov.br/.

Santo André tem 68 vagas no CPETR (Centro Público de Emprego), que podem ser consultadas pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou Portal Gov.br, por meio do link: https://servicos.mte.gov.br. O CPETR fica localizado no prédio da Prefeitura.