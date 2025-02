Com Christina Aguilera, CarnaUOL segue fórmula de sucesso de festivais

Na noite de ontem, a cantora norte-americana Christina Aguilera realizou pela primeira vez, em 25 anos de carreira, um show em São Paulo. Na quinta-feira (6), ela havia se apresentado no Rio de Janeiro. Com um setlist cheio de hits, vocais poderosos, trocas de figurinos, balé coreografado e um público engajado, a artista seguiu a fórmula de sucesso do pop e elevou o nível do CarnaUOL.

O primeiro festival do ano na Capital é conhecido por ser uma espécie de esquenta para o Carnaval. Porém, nesta 10ª edição, realizada ontem no Allianz Parque, o evento decidiu apostar em atrações internacionais para atrair o público, já que muitos cantores nacionais, principalmente do pop, se apresentam gratuitamente em trios elétricos pelo País. A escolha dos artistas para compor a programação, que teve cerca de 12 horas de música, apostou em uma estratégia: a nostalgia dos brasileiros.

Primeiro com a headliner Christina Aguilera, que nunca tinha se apresentado no Brasil, ou seja, os fãs nunca tinham ouvido uma das vozes mais potentes do mundo da música ao vivo. Apesar da longa espera, de mais de duas décadas, a artista não decepcionou e entregou um show poderoso, em que mesclou seus principais sucessos dos anos 1990 e 2000, como ‘Genie in a Bottle’ e ‘What a Girl Wants’, com músicas de eras mais recentes, como ‘Moves Like Jagger’, ‘Candyman’, ‘Fighter’ e ‘Lady Marmalade’, além de apresentar seus trabalhos em espanhol.

Para conquistar o público, Aguilera apresentou um medley de funk entre uma troca de figurino e outra, apostou em vídeo de abertura do show com visuais do País e encerrou sua participação no festival abraçada à bandeira brasileira. Ela inda arriscou algumas palavras em português e agradeceu o carinho dos fãs ao longo da carreira. "Obrigado por estarem ao meu lado nos meus altos e baixos."

Assim como a estrela pop, o rapper jamaicano Sean Paul voltou no tempo e trouxe o melhor do dancehall para o palco principal do CarnaUOL. Apesar do Sol quente, o artista envolveu o público com as músicas que marcaram gerações. Entre os destaques do setlist estavam ‘Baby Boy’, parceria com a Beyoncé; ‘No Lie’, com Dua Lipa; ‘Give It Up to Me’ e ‘I'm Still In Love With You’. Mesclando inglês com espanhol, o cantor, declarou seu amor pelo Brasil e disse que estava se sentindo em casa.

Para fechar as atrações internacionais, o mundialmente conhecido DJ Steve Aoki não economizou na sua apresentação. Set com funks brasileiros, bolo na cara de fã e momento sem camisa em cima do palco stage foram alguns dos principais atrativos do show. Além do electro house, Aoki também mesclou nas picapes outros estilos com o eletrônico, como pop e até K-pop, com destaque para sua parceria ‘Waste It On Me’, com o grupo coreano BTS.

Durante a música Cakeface, o DJ fez sua tradicional performance onde joga bolo na plateia. A prática, denominada por ele como 'Cultura Aoki', foi um dos momentos mais esperados do show.

NACIONAIS

Apesar da grande presença de fãs apaixonados da cantora Christina Aguilera, o público presente no evento era bem eclético e soube aproveitar a tradicional diversidade musical dos festivais. Os cantores nacionais Belo, Claudia Leitte, Ana Castela, Tony Salles, Claudia Leitte, DJ KVSH, DJ Sofia e Deekapz encontraram uma plateia animada e pronta para a folia de Carnaval.

O destaque entre os artistas brasileiros fica para a jovem Ana Castela, de apenas 21 anos. Com mais de 15 milhões de ouvintes mensais, a boiadeira levou o sertanejo, com influência do pop e do funk, para o CarnaUOL. Ao lado do seu balé coreografado, a sertaneja apresentou os hits 'Boiadeira', 'Ram Tchum', 'Bombonzinho', 'Roça em Mim' e 'Pipoco' e agitou o público, principalmente as crianças, com quem faz muito sucesso.