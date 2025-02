Homem morre afogado nesta manhã em Santo André

Um homem de 40 anos morreu afogado na represa do Parque do Pedroso, em Santo André, na manhã deste domingo (09).

Segundo a Secretaria de Segurança Pública (SSP), a Guarda Civil foi acionada para atender à ocorrência. No local, foi constatado que a vítima havia caído na água, e o Corpo de Bombeiros foi chamado para auxiliar no resgate.

O homem foi socorrido e levado à UPA Vila Luzita, mas não resistiu e faleceu.

O caso foi registrado como morte acidental no 6° DP de Santo André.