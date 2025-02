Confronto antes do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG deixa 2 feridos

Cenas lamentáveis chamaram a atenção na manhã deste domingo, horas antes do clássico entre Cruzeiro e Atlético-MG, no Mineirão, em Belo Horizonte, pela sétima rodada do Campeonato Mineiro.

Imagens que circulam nas redes sociais mostram torcedores organizados das duas equipes entrando em conflito nas ruas da capital do estado, na região de Venda Nova. A partida está prevista para começar às 16 horas.

Em vídeos publicados no X (antigo Twitter), usuários relatam momentos de tensão e extrema violência entre as organizadas dos rivais mineiros. Nas imagens, é possível ver o uso de fogos de artifício e armas brancas, como barras de ferro e outros materiais. A Polícia Militar foi acionada para conter o confronto.

As informações preliminares divulgadas pela Rádio Itatiaia apontam que dezenas de criminosos teriam sido presos. Dois homens que estavam no conflitos teriam sido gravemente feridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA). A reportagem do Estadão tentou entrar em contato com as autoridades responsáveis por acompanhar o caso, mas até o momento não obteve resposta.

Este é o segundo encontro entre Cruzeiro e Atlético neste ano. Na primeira ocasião, prevaleceu o empate sem gols pela FC Series, a antiga Florida Cup, em Orlando, nos Estados Unidos.