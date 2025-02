Diogo e Aline movimentam edredom e Eva sofre no castigo do monstro

E a madrugada deste domingo, dia 9, no BBB25 não foi nada fácil, pelo menos para alguns participantes! Eva foi escolhida por Mateus, que ganhou a prova do anjo, para ser o alvo do castigo do monstro e teve que ficar presa em uma caixa no jardim, enquanto tentava achar a chave correta.

Depois de mais de sete horas sem achar a chave que liberava o castigo, Eva começou a ter uma crise de choro enquanto Vinicius e Vilma acompanhavam no gramado. Nesta hora, o brother apontou:

- Já bateu o desespero nela.

Eva foi liberada pela produção para dormir na casa, ao sair do local, ela desabafou:

- Acho que o meu desespero foi quando eu vi que acabou e eu não tinha achado. E eu teria que repetir de novo.

Depois do cochilo, no entanto, ela precisou voltar ao local e continuar o desafio. Nesta segunda etapa, ela conseguiu abrir o cadeado depois de três horas e foi dormir no quarto nordeste.

Aline e Diogo

Enquanto isso, Aline e Diogo dormiram juntinhos no chão do quarto Fantástico. Quer dizer, dormir não é bem a palavra. O casal do BBB25 também deu uma movimentada no edredom enquanto o pessoal do quarto do líder acompanhava tudo.

Maike então disparou:

- Não vão fazer nada, não. Estão só dando uns beijos.