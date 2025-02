Santo André abre inscrições para o projeto Canja com Canja

Começam nesta segunda-feira (10), as inscrições para os músicos interessados em participar do projeto Canja com Canja, iniciativa da Prefeitura de Santo André que promove, toda última quarta-feira de cada mês, a apresentação de cinco músicos ou bandas no saguão do Teatro Municipal.

Abertas até 20 de outubro, as inscrições neste primeiro momento têm foco principal na participação de vozes femininas e bandas de mulheres para o Canja com Canja especial do Mês da Mulher, em março. As informações e a convocatória na íntegra estão disponíveis em: https://culturaz.santoandre.sp.gov.br/oportunidade/1813/