Ônibus perde o controle, atinge veículos, imóvel e derruba árvore em SP

Um ônibus da companhia Transwolff atingiu veículos, um imóvel e derrubou uma árvore na Rua Jequirituba, na região do Grajaú, zona sul de São Paulo, nesse sábado, 8. Ninguém ficou ferido.

A Secretaria de Mobilidade Urbana e Transporte e a São Paulo Transporte (SPTrans) informaram que a ocorrência envolveu um coletivo que operava na Linha 6062/10 - Term. Grajaú - Jd. Castro Alves. Ele estava estacionado no ponto inicial, sem passageiros, quando desceu a via.

"O ônibus foi conduzido à garagem para identificar as possíveis causas da ocorrência e, assim, adotar medidas para evitar novos episódios como este", disse a SPTrans.

Segundo a Transwolff, um boletim de ocorrência foi elaborado para que as causas do acidente sejam apuradas. A companhia afirmou que seu comitê interventor permanece à disposição dos proprietários do imóvel e dos automóveis afetados.

Suspeita de ligação com o PCC

No fim de janeiro, a Prefeitura de São Paulo disse que colocará fim aos contratos com as empresas de ônibus Transwolff e UpBus, investigadas pelo Ministério Público por suspeita de ligação com o Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo o executivo paulistano, as defesas apresentadas pelas concessionárias no âmbito do processo administrativo foram rejeitadas e elas serão substituídas.

Na época, a Transwolff afirmou que acionaria a Justiça para contestar a decisão da prefeitura, que classificou como ´"arbitrária" e "ilegal".

Desde o ano passado, as duas empresas são investigadas pela Operação Fim da Linha, que revelou as possíveis ligações com PCC.