Domingo será de sol quente com grande possibilidade de chuva no Grande ABC

O domingo começa ensolarado na região do Grande ABC, típico de verão, com altas temperaturas. No entanto, à tarde, a probabilidade de chuvas é alta, segundo o Climatempo. A recomendação é proteger-se do sol usando chapéus e bonés, aplicar protetor solar e manter a hidratação. Em caso de chuva, é importante se abrigar em locais seguros. Confira a previsão do tempo para as sete cidades: Santo André: 30°C / 19°C

São Bernardo: 29°C / 19°C

São Caetano: 29°C / 19°C

Diadema: 29°C / 19°C

Mauá: 29°C / 18°C

Ribeirão Pires: 28°C / 18°C

Rio Grande da Serra: 28°C / 18°C