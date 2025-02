Sistema Anchieta-Imigrantes tem bom fluxo de carros nesta manhã (9)

Os veículos que utilizam o SAI (Sistema Anchieta-Imigrantes) nesta manhã de domingo (9) encontram as vias em condições normalizadas, tanto no sentido litoral quanto em direção a São Paulo. Segundo a Ecovias, a operação normal 5x5 está sendo executada no momento.

Quem trafega pela Rodovia Padre Manoel da Nóbrega, em ambos os sentidos, também encontra a via em situação normalizada.