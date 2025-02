Câmaras vão oficializar desejo de ter vaga no Consórcio

O presidente da Câmara de São Bernardo, Danilo Lima (Podemos), finalizou na sexta-feira agenda de reuniões com os demais chefes do Legislativo da região sobre a participação de vereadores no Consórcio Intermunicipal do Grande ABC. A previsão é que nesta semana os parlamentares emitam ofício para que a iniciativa seja avaliada formalmente pelo colegiado.

Segundo Lima, todos foram

favoráveis à inclusão. Na quarta-feira ele falou com Claurício Bento (PSB), de Rio Grande da Serra; Rodrigo Capel (PSD), de Diadema; Junior Getúlio (PT), de Mauá. No dia seguinte, as reuniões foram com com Carlos Ferreira (MDB), de Santo André, e José Nelson de Paixão (Republicanos), de Ribeirão Pires.

O próximo passo deverá ser uma reunião entre os seis políticos. São Caetano, cuja Câmara é comandada por Dr. Seraphim (PL), não faz parte do Consórcio.

“Cogitamos um encontro virtual. Diadema (Capel) nos deu uma sugestão de modelo de ofício para que o Consórcio autorize o Legislativo a participar”, afirmou Danilo Lima.

Ele acredita que o deve ser respondido rapidamente pelo colegiado. “Sempre enxerguei o Consórcio com bons olhos, mas que acabou fazendo menos do que podia fazer. Este é um novo momento da entidade, com mais tratativas ao longo do mês, por meio da liderança do Marcelo Lima (Podemos, prefeito de São Bernardo).As respostas devem ser mais ágeis para o documento que devemos enviar”, estima, balizando receber um retorno do grupo (e a favor da proposta) já após uma primeira ou segunda reunião.

Caso sejam aceitos, os vereadores deverão debater temas como a Cross (Central de Regulação de Oferta de Serviços de Saúde) Regional e a proibição dos mototáxis.