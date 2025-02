Ferroviária x Santo André no Paulista Série A2: Horário e onde assistir

O Ramalhão viaja para representar Santo André na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara, às 17h, para enfrentar a Ferroviária, que busca encerrar o jejum de derrotas após perder duas partidas consecutivas no campeonato. O Santo André promete entrar em campo confiante após golear o Rio Claro por 5 a 1. Onde assistir

A partida será transmitida ao vivo pelo canal oficial do Paulistão no YouTube. Qual é o seu palpite?