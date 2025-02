Eduardo Leite assume secretaria em Sorocaba

Eduardo Leite (PSB), ex-vereador de Santo André e ex-prefeiturável na eleição de outubro, terá uma nova missão. A partir de amanhã assume a Secretaria do Gabinete Central, na gestão do prefeito Rodrigo Manga (Republicanos). “Fui nomeado na sexta-feira. Estou entusiasmado”, disse o pessebista.

A construção começou a partir das constantes visitas do andreense à cidade do Interior Paulista. Leite esteve no município para conhecer diversos projetos implementados pelo governo local. Entre eles, bolsões, com área climatizada, banheiro e estrutura, para os motoboys poderem descansar ou até mesmo fazer refeições.

A Pasta a ser ocupada por Leite agrega funções da Secretaria de Governo e Chefia de Gabinete, ambas existentes no município.

As diferenças partidárias, no entanto não foram empecilhos para o convite ser aceito. Eduardo Leite afirmou ao Diário ser “um governo com alto índice de aprovação porque tem um prefeito que dialoga muito bem com a cidade”,

Rodrigo Manga, tem ganhado projeção por conta dos seus vídeos bem humorados nas redes sociais. Pelos perfis oficiais divulga ações do governo. O republicano, em 2024, foi reeleito para a Prefeitura com 73,75% dos votos válidos.

Eduardo Leite foi vereador em Santo André por três mandatos consecutivos (2012 a 2024). No ano passado concorreu à Prefeitura e obteve 9,70% dos votos válidos, terminando a corrida eleitoral em quarto lugar.