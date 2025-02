Água Santa x Palmeiras no Paulistão: horário e onde assistir

Diadema marca presença no Campeonato Paulista com o Água Santa neste domingo, na Arena Mané Garrincha, em Brasília, contra o Palmeiras de Abel Ferreira, às 18h30.

O time da casa é o lanterna do Grupo C e precisa da vitória. Já o Verdão ocupa o segundo lugar na classificação do Grupo D.

Onde assistir

Record (TV aberta), UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV (streaming)

