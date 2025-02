Novorizontino x Santos no Paulistão: horário e onde assistir

Após a tão aguardada reestreia de Neymar, o Peixe volta aos gramados em busca do título do Paulistão contra o Novorizontino, em Novo Horizonte (SP), no estádio Doutor Jorge Ismael de Biasi, às 16h deste domingo (8).

O Peixe busca uma vitória empolgante após o amargo empate contra o Botafogo-SP, que marcou a volta do "Príncipe da Vila". Já o Novorizontino busca quebrar o jejum após duas derrotas consecutivas.

Onde assistir

UOL Play, Nosso Futebol+ e Zapping TV.

Qual é o seu palpite?