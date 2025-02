Terremoto de 7,6 graus de magnitude atinge mar do Caribe

Um terremoto de magnitude 7,6 atingiu o mar do Caribe a sudoeste das Ilhas Cayman na noite deste sábado, 8, de acordo com o U.S. Geological Survey. Algumas ilhas do Caribe e Honduras orientaram o público a evitar praias como precaução contra um possível tsunami.

O epicentro do terremoto ocorreu 209 quilômetros a sul-sudoeste de George Town, nas Ilhas Cayman. O U.S. National Tsunami Warning Center destacou que não há risco de tsunami para os Estados Unidos, mas emitiu um alerta de tsunami para Porto Rico e Ilhas Virgens. Fonte: Associated Press.