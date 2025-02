PMs salvam bebê engasgado em São Bernardo

Equipe da Polícia Militar foi acionada para uma ocorrência comum, mas que foge daquelas e combate ao crime. A guarnição composta por um cabo e um soldado salvou a vida de um bebê engasgado na cidade de São Bernardo.

Em patrulhamento pela Estrada da Pedra Branca, na região do Montanhão, área da periferia da cidade, os policiais foram acionados pela mãe do bebê de apenas quatro dias. Desesperada ela contou para a equipe da 4ª Companhia, do 6º Batalhão, que o filho havia engasgado e estava inconsciente. O pai carregava o filho nos braços.

De imediato o soldado Capela iniciou manobras para desobstruir as vias áreas do bebê enquanto o cabo Rezende acalmava os pais. Em poucos instantes o recém-nascido recuperou a respiração.

Com o bebê estabilizado, os policias conduziram a família até a UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Silvina para atendimento especializado.

O recém-nascido recebeu atenção dos médicos, passou por exames e foi liberado após ser descartado qualquer risco de morte do pequeno.

Até o fechamento desta reportagem os nomes dos pais e da criança não foram divulgados.