Primeiro grupo de apresentadores do Oscar 2025 conta com Robert Downey Jr. e Emma Stone

Os apresentadores estão sendo anunciados! Faltando pouco menos de mês para a premiação do Oscar 2025, a Academia está dando alguns detalhes do que vai rolar no dia especial do cinema mundial.

Como já é tradicional, os apresentadores das categorias são ganhadores do ano anterior. Com isso em mente os primeiros nomes foram anunciados, eles são os ganhadores de Melhor Ator e Melhor Atriz, assim como os coadjuvantes.

Sem contar quais são as categorias que eles entregarão a estatueta, Emma Stone e Cillian Murphy foram escolhidos para encabeçar o primeiro grupo de anunciados. Além disso, também estão os Melhores Coadjuvantes de 2024, Robert Downey Jr. e Da'Vine Joy Randolph, por Oppenheimer e Os Rejeitados, respectivamente.

A premiação rola no dia 2 de março e conta com o filme brasileiro Ainda Estou Aqui concorrendo a três categorias no Oscar 2025.