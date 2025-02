EC São Bernardo vence o Monte Azul e assume oitava posição na A-3

O EC São Bernardo conquistou uma vitória importante na manhã deste sábado (8), ao bater o Monte Azul por 1 a 0, pela sétima rodada do Campeonato Paulista da Série A-3. A partida foi realizada no Estádio Nogueirão, em Mogi das Cruzes.

Com o triunfo, o Cachorrão consolida sua recuperação na competição, após um início muito ruim. A equipe alcançou a oitava posição, com oito pontos, ao menos de forma provisória, já que outros jogos ainda acontecem nesta rodada.



O Bernô evoluiu bastante desde a chegada do novo treinador, Sandro Sargentim. Até aqui, com o novo técnico, foram três jogos, com duas vitórias, um empate e nenhum gol sofrido.



O Monte Azul, por sua vez, estava invicto na competição, até então com seis jogos, três empates e três vitórias, e desperdiçou uma chance de ser líder do torneio.



Logo no início da partida, o Monte Azul teve uma grande chance, mas a bola foi para fora. Durante o primeiro tempo o jogo foi bem equilibrado, mas, aos 36 minutos, Alyson recebeu um bom passe de Vinicius, foi para cima da marcação e bateu bem na bola para abrir o placar no Nogueirão.



A equipe do Grande ABC ainda teve chance de ampliar na primeira etapa, mas não transformou as oportunidades em gols.



No segundo tempo, houve duas expulsões, uma pra cada lado – Luca Caio, pelo Monte Azul, e Wesley Santos, pelo São Bernardo. O time da cidade de Monte Azul pressionou até o final, mas parou nas mãos do goleiro Igor, que fez grandes defesas nos últimos minutos.



O Cachorrão volta a campo na próxima sexta-feira (14), quando enfrenta o Marília, um dos melhores times do campeonato, fora de casa, às 19h.