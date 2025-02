Veja onde acompanhar os jogos do Paulistão neste sábado

A tarde deste sábado promete muitas emoções na 8ª rodada do Paulistão 2025. Mirassol e Noroeste enfrentam um novo desafio às 16h (de Brasília), no estádio Maião, em Mirassol. O Noroeste não vence há 6 rodadas no campeonato e busca a primeira vitória sob o comando do técnico Paulo Comelli.

Acompanhe através do Paulistão+ (UOL Play, Nosso Futebol, Zapping TV). Também às 16h, o Botafogo SP e o Velo Clube buscam a vitória na Arena Nicosnet/Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto (SP). Ambos tentam sair da lanterna de seus grupos e subir na classificação do campeonato.

Acompanhe pelo UOL Play, Nosso Futebol e Zapping TV. Já o São Paulo viaja para enfrentar o Red Bull Bragantino às 18h30 no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. O São Paulo chega após uma goleada sobre o Mirassol, enquanto o Bragantino busca escapar da zona de rebaixamento.

Assista pelo UOL Play, o streaming Zapping TV e o pay-per-view Nosso Futebol. Qual seu palpite?