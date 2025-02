Jardim do Estádio vai ganhar a mais nova Praça de Esportes de Santo André

Os moradores do Jardim do Estádio estão cada vez mais perto de receber a mais nova Praça de Esportes de Santo André. O espaço ganhará um renovado campo de futebol, agora com gramado sintético, e todo o entorno será contemplado com outros equipamentos para incentivo ao esporte e ao lazer.

O espaço foi vistoriado na última sexta-feira (7) pelo prefeito Gilvan Junior (PSDB) na companhia do secretário de Manutenção e Serviços Urbanos, José Antônio Ferreira, e o diretor Felix Beserra.

“O Jardim do Estádio agora vai ter um estádio. São 4.590 metros quadrados de grama, arquibancada, parquinho, asfalto no entorno, uma grande transformação. Continuamos com o compromisso de transformar todos os campos de Santo André. Vamos terminar todos os campos da cidade. Além disso, incentivar os projetos sociais, trazer as crianças para praticar esportes”, destacou o prefeito Gilvan.

Além do campo, que servirá ao Grêmio Esportivo Aliança, a praça de esportes contara com academia ao ar livre, playground, áreas de convivência, paisagismo e mais. O investimento é de aproximadamente R$ 2 milhões.

“Também será feita a melhoria do viário no entorno, por meio do Rua Nova. A iluminação de LED já foi implementada. Então não é só a reforma do campo, mas a melhoria como um todo para a comunidade, da vida das pessoas. Investimentos na cidade como um todo, não só na área central”, endossou o secretário José Antônio Ferreira.

Desde 2017, a Prefeitura realizou as modernizações de 17 campos que servem ao futebol de várzea e à população andreense. O último a ser entregue foi o da Praça de Esportes Florindo Galhardo, o Lindão, na Vila Curuçá.