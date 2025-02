CarnaUOL: o que pode levar para o festival e o que é proibido?

A 10ª edição do CarnaUOL acontece neste sábado (8), no Allianz Parque, na zona oeste da Capital, e contará com grandes nomes da música internacional e nacional. Entre as principais atrações do festival está a superestrela Christina Aguilera, que se apresentará pela primeira vez em São Paulo, o rapper jamaicano Sean Paul e o DJ Steve Aoki. Belo, Ana Castela, Tony Salles, Claudia Leitte, DJ KVSH, DJ Sofia e Deekapz completam a programação.

O evento, conhecido por iniciar as festividades de carnaval na Capital, proíbe a entrada de uma série de itens por questões de segurança. A organização reforça que não é permitido entrar com alimentos ou bebidas adquiridas fora do evento, assim como garrafas térmicas, guarda-chuvas, capacetes de motocicletas, além de cigarros eletrônicos e outras drogas ilegais.

Para hidratação durante o festival, o público poderá entrar no estádio com garrafa de água sem tampa, de material plástico flexível e transparente de até 600ml. Além disso, a organização do evento informou que haverá pontos de hidratação disponíveis nas barricadas e acessos do local, e bebedouros posicionais nos anéis do Allianz Parque, para abastecimento de água.

Veja lista completa dos itens permitidos e proibidos:

O QUE NÃO PODE LEVAR?

-Garrafas térmicas feitas de vidro, aço inoxidável, metal, plástico ou qualquer tipo de objeto rígido que possa causar ferimentos;

-Garrafas plásticas de água mineral (autorizadas desde que a tampa seja retirada);

-Alimentos ou bebidas adquiridas fora do evento;

- Bebidas alcoólicas;

-Drogas ilegais, substâncias tóxicas ou produtos compartilhados com outros por razões médicas;

-Materiais destinados à fabricação de bombas ou que possam causar incêndio;

-Armas de fogo, armas não letais ou armas brancas de qualquer tipo;

Pistolas de água;

-Fogos de artifício;

-Rolo de papel, livros, jornais, revistas, panfletos e materiais promocionais de qualquer tipo;

- Bandeiras.

O QUE PODE LEVAR?

-Alimentos industrializados, lacrados e com a embalagem original, como salgadinhos e bolachas;

-Frutas ou verduras: apenas cortadas e devidamente acondicionadas em embalagens de plástico, como zip locks;

-Medicamentos: somente com receita médica;

-Garrafa de água: é permitida a entrada de uma garrafa de água sem tampa, no material plástico flexível e transparente de até 600ml;