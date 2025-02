Grande ABC deve registrar pancadas de chuva no fim da tarde

Com 82% de probabilidade, a chuva deve atingir o Grande ABC no fim da tarde deste sábado (8). A Defesa Civil do Estado alerta para possibilidade de temporais rápidos, seguidos por fortes raios e ventos, típicos do verão. Entre hoje e amanhã deve predominar o tempo abafado, com Sol quente e temperatura máxima de 26°C e mínima de 20ºC.

Segundo o órgão estadual, até a próxima terça-feira (11), as chuvas devem ficar abaixo da média devido ao enfraquecimento do corredor de umidade associado à Zona de Convergência do Atlântico Sul e o afastamento da frente fria para o oceano. As temperaturas devem seguir mais elevadas e os temporais serão isolados ao final da tarde, com possibilidade de queda de raio, granizo e rajadas de vento.

“O cenário climático seguirá característico do verão, com manhãs de poucas nuvens ou predomínio de Sol, elevação da temperatura ao longo do dia e pancadas de chuva no período da tarde. Essas chuvas tendem a ser rápidas, isoladas, mas podem ter de moderada a forte intensidade em boa parte do estado”, destacou a Defesa Civil de São Paulo.

Nos últimos dias, as cidades do Grande ABC, assim como outros municípios da Região Metropolitana, registraram alto volume de chuvas e diversas ocorrências por conta dos temporais, como quedas de árvores, pontos de alagamento, falta de energia, entre outros.

Em caso de emergência, ligue para as equipes responsáveis no 199 (Defesa Civil) ou 193 (Corpo de Bombeiros).