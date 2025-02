Governistas esperam que Manente, de fato, envie emenda para São Bernardo

Os vereadores de São Bernardo que integram a base do prefeito Marcelo Lima (Podemos) veem com bons olhos a disposição do deputado federal Alex Manente (Cidadania) de se colocar à disposição do município e esperam que, de fato, o parlamentar envie emendas para a cidade.

Em entrevista ao Diário, publicada ontem, Alex afirmou que estará à disposição de São Bernardo, independentemente de quem a governe. Segundo o deputado, foi assim com os prefeitos William Dib (PSB), Luiz Marinho (PT) e Orlando Morando (sem partido), e será assim com Marcelo Lima, de quem perdeu a eleição de 2024 no segundo turno. Ele tem R$ 35 milhões do Orçamento da União à disposição.

Para os vereadores, o apoio e envio de emendas ao município deveria ser natural, tendo em vista que o deputado tem domicílio eleitoral em São Bernardo. Segundo o presidente do Podemos, vereador José Aurélio Bacelar de Paula, o Aurélio, o deputado tem obrigação de cuidar de todas as cidades, mas deve priorizar as do Grande ABC. Também definiu o apoio do parlamentar a São Bernardo como “um pouco precário”, segundo definiu.

“Acho que está devendo ao município e tem de trazer mais emendas, sim. Serão recebidos de bom grado todos os recursos que vierem para a cidade. Vejo com bons olhos a declaração de Alex, mas ele precisa fazer. Só falar e ficar no blá-blá-blá não adianta. Vamos torcer para que mande verbas realmente”, disse o comandante do Podemos.

Na mesma linha, o vereador Netinho Rodrigues (Podemos) disse que toda ajuda é bem-vinda. “Está na hora de o Alex olhar para São Bernardo com seriedade”, pontuou.

O líder de governo, Julinho Fuzari (Cidadania), destacou que, como deputado federal com domicílio em São Bernardo, é esperado dele que comece a enviar recursos para a cidade. “Mas nunca exigi nada dos deputados que elegi, pois entendo que é o natural a se fazer enviar recursos. O nosso governo não tem cor partidária, mas sim um grande trabalho sendo realizado em prol da população, capitaneado pelo prefeito Marcelo Lima. É hora de nos unirmos em prol de São Bernardo”, destacou Fuzari.

O presidente Câmara, Danilo Lima (Podemos), também considera obrigação não só de Alex Manente, mas de todos os deputados que se elegeram pelo Grande ABC e, principalmente, daqueles cuja maior votação tenha sido em São Bernardo, contribuírem com emendas para a cidade.

“A população acreditou nos deputados, por isso deu votos. Esse acreditar é que façam uma legislação melhor para o Brasil, mas também que os recursos que têm para emendas sejam destinados à cidade. Vejo em Marcelo Lima uma administração que não olha partido e ideologia, mas sim a necessidade do povo, que é uma cidade cada vez melhor. Ele está aberto a receber recursos e investimentos de onde vier, e essa é também minha opinião”, pontuou.