A Rodovia dos Imigrantes tem tráfego interditado sentido Litoral na manhã deste sábado (8). Os motoristas que vão para a Baixada Santista enfrentam cerca de 12 km de congestionamento, segundo boletim da Ecovias. Devido ao alto fluxo de veículos na pista, os trechos com trânsito são registrados do km 27 ao 32 e do km 36 ao 43. A Rodovia Anchieta está com fluxo normal.

O SAI está em Operação Descida 7X3. Motorista utiliza as pistas norte e sul da Via Anchieta, além da pista sul da Rodovia dos Imigrantes para descer em direção ao Litoral.

Já a subida é realizada somente pela pista norte da Imigrantes.