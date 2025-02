Senna perde prêmio de Melhor Série em Língua Estrangeira no Critic's Choice Awards 2025

A série Senna não apenas fez grande sucesso no Brasil, como também conquistou aclamação internacional. A produção foi indicada à categoria de Melhor Série em Língua Estrangeira no Critic's Choice Awards 2025, que divulgou os vencedores na noite desta sexta-feira, dia 7.

Infelizmente, não foi dessa vez que o Brasil conquistou o prêmio na cerimônia, na qual a série concorreu contra Acapulco, Citadel: Honey Bunny, La Máquina, As Leis de Lidia Poët, My Brilliant Friend, Pachinko e Round 6. Quem acabou levando o troféu foi Round 6, produção que representava a Coreia do Sul.

Senna conta com Gabriel Leone interpretando o Piloto de Fórmula 1, que foi considerado o maior ícone do automobilismo brasileiro e morreu em 1994. A série ainda tem Alice Wegmann como Lílian de Vasconcellos Souza, Pâmela Tomé como Xuxa Meneghel e Julia Foti como Adriane Galisteu. A trama aborda as vidas profissional e pessoal de Ayrton.