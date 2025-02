Ainda Estou Aqui perde prêmio de Melhor Filme Estrangeiro no Critic's Choice Awards 2025

Ainda Estou Aqui segue marcando presença em premiações internacionais e sendo acalmado mundialmente. O filme representou o Brasil na categoria de Melhor Filme Estrangeiro no Critic's Choice Awards 2025. A cerimônia de entrega de troféus aos vencedores da premiação aconteceu na noite desta sexta-feira, dia 7.

Não foi dessa vez que o longa-metragem dirigido por Walter Salles e estrelado por Fernanda Torres e Selton Mello adicionou mais um prêmio à sua coleção. A produção disputava a categoria contra Tudo que Imaginamos Como Luz, Emilia Pérez, Kneecap - Música e Liberdade, The Seed of the Sacred Fig e Flow. Quem acabou levando o trófeu para casa foi Emilia Pérez.

Agora, fica a ansiedade para o dia 2 de março, quando acontece a cerimônia do Oscar 2025 com Ainda Estou Aqui disputando Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Fernanda na corrida pela estatueta de Melhor Atriz. Será que o Brasil conquistará ao menos um prêmio da Academia?