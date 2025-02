743,65 metros. Uma Santo André horizontal. Vejam a estação ferroviária. A Catedral do Carmo. A chaminé da Streiff...

“Assim foi a era industrial, que ficou na memória. Tempo de organizações, lutas e vitórias. Adeus chaminés e as forjas ardentes. Amor e saudades seu povo sente”.

“Brilho no olhar”, de Eunice Germana Correa, natural de Presidente Bernardes (MG). Escritora e dramaturga. (Poemas da Cidade, vol. 2, Coopacesso, 2015

‘Memória’ serve-se uma vez mais dos achados de Sérgio de Oliveira Sofiati, técnico do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) em Passos (Minas Gerais).

O documento aponta o nível da cidade acima do mar, esse número que abre a página hoje.

Em 1955 predominavam na cidade as seguintes classes industriais: borracha, química e farmacêutica, metalúrgica, material elétrico e de comunicação, produtos alimentares e têxteis.

Naquele ano, Santo André produziu 18.020 refrigeradores, 40.081 motores elétricos e 2.914.940 lança-perfumes. Imaginem como eram animados os carnavais antes que o lança-perfume fosse proibido, abrindo mercado aos aerossóis.

Mas o que mais interessa na Memória de hoje é passear nesta foto aérea. Alguns pontos foram assinalados nos títulos. Vamos a outros:

As chácaras. São visíveis a Chácara Mimosa, este verde maior à esquerda, hoje espaço do Primeiro de Maio FC, e a Chácara Suplicy, depois ocupada pelo antigo IESA.

Acompanhando o sentido paralelo dos trilhos da estrada de ferro, as ruas General Glicério e Campos Sales.

No sentido inverso, as ruas Siqueira Campos e Luiz Pinto Flaquer.

Descubram o Largo da Estátua.

E as quadras abertas para o prolongamento da Vila Bastos.

Equipamentos como o Instituto Américo Brasiliense, Viaduto Pedro Dell’Antonia e Avenida Perimetral ainda não existiam.

Formava-se a Praça Quarto Centenário, para abrigar o futuro Paço Municipal e dependências do Legislativo, Fórum, Teatro Municipal e edifício destinado ao Departamento de Educação.

A Biblioteca Municipal, hoje Nair Lacerda, funcionava mais ao Centro, no Edifício Sion.

Vocês sabem onde fica o Edifício Sion?

MAIS UM EXERCÍCIO. A Rua Coronel Oliveira Lima aponta em direção a São Bernardo. A partir desta rua antiga fica mais fácil mapear outras referências do Centro Velho andreense. Valeu, Sérgio Sofiati

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 10 de fevereiro de 1995 – Edição 8933

MANCHETE – Governo FHC prepara aumento do carro popular.

Medida elevava IPI de 0,1% para 8%, aumentando o preço dos veículos em 9%.

DIADEMA – Cidade abre 8.700 novas linhas telefônicas dentro do plano de expansão da CTBC (Companhia Telefônica da Borda do Campo).

SÃO CAETANO – SESC realizava a 2ª edição de “Vamos Falar de São Caetano”, com exibição de filmes antigos e palestra sobre a inauguração do Cine Vitória.

A palestra seria proferida por Mário Dal’Mas, pai do comendador Vitório Dal’Mas.

Os filmes foram telecinados por Attílio Santarelli, verdadeiro paladino nesta área de recuperação de imagens animadas de São Caetano e Grande ABC.

Entre os filmes, um denominado “ABC, 1960”, documentário que focaliza a chegada das montadoras de automóveis à região.

EM 10 DE FEVEREIRO DE...

1830 - Governo Provincial autorizava a instalação, na Freguesia de São Bernardo, de uma escola de primeiras letras.

1905 – Christiano Fausto chegava escoltado a São Paulo. Processado em São Bernardo acusado de ter cometido um roubo. Permanecia preso, à disposição do juiz da 2ª vara criminal.

Petersburgo, 9 - Os operários dos estaleiros e das estradas de ferro declaravam-se em parede (sinônimo de greve, termo muito utilizado no noticiário de então).

1945 - Por volta das 17h irrompia violento incêndio na seção de lenhas da Porcelana Mauá, no Distrito de Mauá, o que exigiu a vinda de seis carros do Corpo de Bombeiros de São Paulo, destacamento do Brás.

As chamas seriam apagadas seis horas depois e o semanário ‘Borda do Campo’, que deu a notícia, cobrava a organização de um Corpo de Bombeiros em Santo André.

Prefeitura de Santo André aprovava o plano de arruamento e loteamento dos terrenos pertencentes a Paulo Soichi Nogami, na Vila Aurora, Distrito de Ribeirão Pires.

1955 – A Coap anunciava a distribuição de batatas ao preço de três cruzeiros o quilo em barracas distribuídas nos bairros de São Paulo e em cidades como São Bernardo.

Apresentava-se na TV Tupi-Difusora de São Paulo, Canal 3, a atriz Silvana Pampanini, a ‘Bela de Roma’. Fez mais de 50 filmes.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário das seguintes cidades do Estado de Tocantins: Cachoeirinha, Esperantina, Itapiratins, Lagoa da Confusão, Lagoa do Tocantins, Novo Jardim, Palmeiras do Tocantins, Pau D’Arco, São Bento do Tocantins e Taipas do Tocantins.

Também aniversariam: São Raimundo das Mangabeiras (Maranhão), Tenente Ananias (Minas Gerais) e Santa Maria, cidade-satélite do Distrito Federal.

HOJE

Dia do Atleta Profissional

Dia Mundial das Leguminosas

Santa Escolástica

10 de fevereiro

Itália (480 e 547). Irmã de São Bento. Fundadora do ramo feminino da Ordem Beneditina. Padroeira das monjas, das crianças com convulsões e das cidades de Le Mans, na França, e Alcolea de Calatrava, na Espanha.

Imagem: Convento da Penha (Vila Velha, ES)