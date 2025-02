Obituário - 9 de fevereiro de 2025

SANTO ANDRÉ

Evanda Schmidt, 93. Natural de Araguaçu (Tocantins). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonia dos Reis Nascimento, 92. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Unias Angelo de Lacerda, 92. Natural de Jaicós (Piauí). Residia na Vila Silvestre, em Santo André. Dia 4, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Arriedene Carnicelli, 91. Natural de Rafard (SP). Residia na Vila Tibiriçá, em Santo André. Dia 4. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Nadir Restivo de Almeida, 89. Natural de Vargem (SP). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Valdenia Aparecida da Silva, 75. Natural de Santo André. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Dermival Saturnino de Lima, 71. Natural de Pompéia (SP). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geraldo José Veloso, 68. Natural de Bocaiúva (Minas Gerais). Residia na Cidade São Jorge, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Valmir Valente, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vanderlei Pinto da Silva, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila América, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Joji Yoneshige, 67. Natural de Santo André. Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 4. Memorial Jardim Santo André.

Ivone Maria Ekstein, 66. Natural de São Caetano. Residia na Vila Palmares, em Santo André. Pensionista. Dia 4. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Carlos Roberto Arroyo, 59. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 4. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Rute Justino Moreira Braúnas, 89. Natural de Braúnas (Minas Gerais). Residia no bairro Eldorado. Dia 4. Vale da Paz.

Cleide Maria da Silva Pereira, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Jucedi Pedro da Silva, 67. Natural de Cafelândia (SP). Residia no bairro Taboão. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

Givaneide Ana da Silva, 54. Natural de Juazeiro (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 4. Cemitério Municipal de Diadema.

MAUÁ

Anésio dos Santos, 86. Natural de Uchôa (SP). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 4, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Valdemo Cantuário Silva, 81. Brasileiro. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.

Maikon Bergamasco Fagaguti, 36. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Bosque Santana, em Ribeirão Pires. Dia 4. Cemitério São José.