Escola recebe ordem de despejo por dever aluguel em Diadema

O governo do prefeito Taka Yamauchi (MDB) foi surpreendido por ordem de despejo da Emeb (Escola Municipal de Educação Básica) Carlos Drummond de Andrade, localizada no Jardim Oriental, devido à falta de pagamento do aluguel por parte de seu antecessor, José de Filippi Júnior (PT). Trezentos e cinquenta alunos estudam no local. O ano letivo começa hoje.

A locação do imóvel foi acertada pela administração petista em setembro de 2022, com término previsto para setembro de 2027. Entretanto, segundo documento encaminhado à Vara da Fazenda Pública de Diadema para embasar o pedido de despejo, a prefeitura deixou de pagar o aluguel, no valor de R$ 24,7 mil por mês, de outubro a dezembro de 2023, além de não quitar as multas referentes aos atrasos dos aluguéis vencidos entre junho a setembro do mesmo ano.

A administradora do imóvel informou que buscou acordo amigável com a prefeitura, bem como pela via extrajudicial, mas não obteve sucesso. Com isso, agora requer via judicial o pagamento do débito de R$ 37.293,06 , além dos demais aluguéis que vencerem até o término da ação, acrescidos das cominações legais (sanções previstas na lei pelo descumprimento da obrigação), seguro, contas de água e luz, custas processuais e honorários advocatícios, perfazendo o total de R$ 345.718.

REGULARIZAÇÃO

Taka afirmou que mobilizou força-tarefa financeira para regularizar a pendência e garantir que nenhuma criança seja prejudicada – a unidade vai abrir hoje, após acordo entre administração e proprietário. “No nosso dia a dia, além de lidar com todos esses problemas externamente críticos, somos surpreendidos por situações alarmantes, como a ordem de despejo da Emeb Carlos Drummond de Andrade, devido à falta de pagamento do aluguel”, disse o prefeito.

O emedebista reafirmou que herdou série de desafios financeiros, incluindo uma dívida bilionária que pode chegar a R$ 4,2 bilhões, resultado da “irresponsabilidade administrativa da gestão anterior”.

O prefeito reiterou que a educação é prioridade de seu governo e que vem trabalhando em um amplo programa de melhorias na rede municipal de ensino, como o Escola Bonita, que trará mais infraestrutura, informatização e robótica para os estudantes de Diadema.

“Não mediremos esforços para assegurar que nossos alunos tenham um ambiente adequado para estudar. Nosso compromisso é com a qualidade da educação e o bem-estar dos estudantes, e jamais permitiremos que a negligência do passado comprometa o presente e o futuro das nossas crianças”, afirmou Taka.