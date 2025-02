G10 prega independência e quer mais transparência do governo

Dez vereadores de Diadema decidiram formar bloco independente neste início de legislatura. Capitaneados por Rodrigo Capel (PSD), presidente da Câmara, os legisladores Jerry Bolsas (PSB), Cicinho (PSB), Laureto do Água Santa (União Brasil), Dequinha Potência (PSD), Lucas Almeida (União), Gilson Moura (União), Boquinha (Republicanos), Talabi Fael (PV) e Zé do Bloco (PV) formaram grupo que prega i

Segundo Rodrigo Capel, o emedebista vem divulgando diversas notícias a respeito da situação da cidade, mas não apresenta documentos comprovando as informações divulgadas como, por exemplo, no caso das dívidas, que o governo afirmou que pode chegar a R$ 4,2 bilhões.

“Teremos uma postura de independência com relação ao Executivo. Muito mais crítica, até para entendermos o caminho que o governo vai tomar. Por exemplo, a Câmara até hoje não recebeu documento oficial sobre as dívidas. Muitas questões são ventiladas nas redes sociais e ficamos vendidos. Quando falamos em uma postura mais crítica, é justamente para não propagarmos informações inverídicas ou apoiarmos o que não é, de fato, a realidade do que acontece no município”, disse o pessedista.

Capel também descartou diálogo, neste primeiro mês, com o prefeito, que tem apenas seis vereadores na base, o que pode comprometer a governabilidade. Segundo o presidente da Casa, até pela pouca articulação com os vereadores que não são governistas, o grupo decidiu por ter uma postura mais crítica em relação ao Executivo.

Integram o ‘blocão’ anunciado ontem dois vereadores que se elegeram pela Federação PT-PV, Zé do Bloco e Talabi Fael, que preferiram não se pronunciar sobre esse afastamento dos petistas, apesar de endossarem a postura crítica em relação ao governo Taka Yamauchi.