Aliados de José de Filippi são maioria nas comissões permanentes

A primeira sessão de 2025 da Câmara de Diadema, realizada nesta quinta-feira, foi marcada pela presença do prefeito Taka Yamauchi (MDB) e pela eleição das Comissões Permanentes da Casa, cuja maioria dos integrantes pertence à coligação que disputou as eleições ao lado ex-prefeito José de Filippi (PT), apesar de alguns terem migrado para o G10 (ver matéria abaixo).

O presidente da Casa, Rodrigo Capel (PSD), afirmou que a escolha dos participantes de cada comissão se deu por acordo entre os vereadores e pela proporcionalidade (representação dos partidos na Casa).

“Na escolha ficou de lado essa questão de situação e oposição, para fazer os trabalhos andarem Procuramos respeitar a proporcionalidade e ficou meio que dividido. Algumas comissões foram para o grupo mais de centro e outras para a Federação (PT-PV). Inclusive, as duas mais importantes são do grupo do governo”, pontuou.

Entre as comissões comandadas pela base de Taka está a de Justiça e Redação, que tem como presidente Márcio Junior (Podemos). Porém, a vice-presidência ficou com Josa Queiroz (PT) e tem como membro Jerri Dessone da Silva Rego, o Jerry Bolsas (PSB), que apoiou Filippi no pleito.

Reinaldo Meira (Solidariedade) comanda Finanças e Orçamento, e tem como vice-presidente o petista Orlando Vitoriano e como membro Laureto Lima Medrado, Laureto do Água Santa (União Brasil), que também apoiou o ex-prefeito.

A Comissão Permanente de Meio Ambiente, Obras, Serviços Urbanos e Atividades Privadas é presidida por José Hudsomar Rodrigues Jardim, o Zé do Bloco ( PV ). Jefferson Marques de Souza Moreira, o Dequinha Potência ( PSD ) é vice-presidente e o líder de governo, Francisco Gonçalves Nogueira Júnior, Juninho do Chicão ( P rogressistas), membro.

Fernanda Durães (MDB), da base de Taka, p reside a Comissão Permanente de Educação, Cultura, Esporte, Saúde e Assistência Social. O petista Geraldo Antônio da Silva, o Gel Antônio, assume a vice-presidência e Laureto do Água Santa vem como membro.

Patty Ferreira (PT), Jeoacaz Coelho Machado, o Boquinha (Republicanos), e Sergio Ramos da Silva, o Companheiro Sergio ( P rogressistas), são, respectivamente, presidente, vice e membro da Comissão Permanente de Políticas Afirmativas.

Desenvolvimento Socioeconômico Local tem Angelo Paulino da Silva, o Cabo Angelo ( MDB ), como presidente, Patty Ferreira, vice, e Jerry Bolsas como membro.

A Comissão Especial de Direitos Humanos e Cidadania é presidida por Jerry Bolsas, que tem como vice Juninho do Chicão, e os membros Orlando Vitoriano, Zé do Bloco e Dequinha da Potência.

Na Comissão Especial da Juventude assume a presidência Gilson Moura (União Brasil) e Jefferson Leite (PT) como vice. Fernanda Durães, Gel e Márcio Junior são membros.