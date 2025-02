‘Chuva de raios’ trava o Tigre, que só empata no 1º de Maio

Em jogo que chegou a ser paralisado por 30 minutos no Estádio 1º de Maio, por causa dos raios durante temporal em São Bernardo, o Tigre ficou no 1 a 1 com o Novorizontino, nesta quinta-feira à noite, pela sétima rodada do Campeonato Paulista.

O resultado freou o ímpeto da equipe do técnico Ricardo Catalá, que vinha de série de três vitórias – 2 a 1 sobre a Inter de Limeira, 3 a 1 diante do Santos e 1 a 0 frente ao Botafogo. Mais do que isso, impediu o clube do Grande ABC de alcançar a liderança isolada no geral do torneio, no qual é vice-líder, com 16 pontos. No entanto, o Tigre ficou mais perto da classificação às quartas de final, na ponta do Grupo D.

Apesar de jogar fora de casa, o Novorizontino criou a primeira chance de gol com Patrick Bley, mas o goleiro Alex Alves fez boa defesa.Aos 26 minutos, Guilherme Queiroz quase marcou para o Tigre.

Aos 38 minutos, porém, o jogo foi paralisado por quase 30 minutos devido à alta incidência de raios no estádio. Na volta, já aos 48 minutos, o Novorizontino abriu o placar com Jean Irmer.

O Tigre igualou aos 40 minutos do segundo tempo. Vitinho cobrou penalidade, o goleiro Airton rebateu e Hugo Sanches completou para a rede.