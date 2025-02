Pintado estreia e vê Água Santa apanhar do Guarani

Em jogo de um time só, o Água Santa foi goleado pelo Guarani por 4 a 0, nesta quinta-feira à noite, em Campinas, na estreia do técnico Pintado. O resultado manteve o Netuno na última colocação no Grupo C do Paulistão, com quatro pontos, além de ocupar a penúltima colocação na classificação geral, na zona de rebaixamento à Série A-2 de 2026. Já o Bugre assumiu a liderança da Chave B, com dez pontos, ultrapassando o vice-líder Santos, com oito, e mais próximo da vaga nas quartas de final.

Jogando no Estádio Brinco de Ouro, o Guarani precisou apenas do primeiro tempo para definir o resultado e, assim, comemorar a terceira vitória no Estadual.

Nathan Camargo abriu o placar aos 12 minutos da etapa inicial em bela finalização. Pouco depois, aos 19, João Marcelo ampliou em outro bonito chute.

Sem diminuir o ritmo, o Bugre fez o terceiro aos 42, com João Victor, e fechou o marcador por intermédio de Deni Júnior, aos 46.