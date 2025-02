Chuva faz parte do teto no Assaí Anchieta desabar; empresa se pronuncia

Na noite desta quinta-feira (6), parte do forro do teto da área de galerias do Assaí Atacadista Anchieta Paulicéia, em São Bernardo, cedeu após as fortes chuvas e ventos que atingiram a região. O incidente ocorreu sem deixar feridos e o caso é controlado pelo Corpo de Bombeiros.



De acordo com a empresa, a área foi rapidamente isolada para segurança dos clientes e colaboradores, e a equipe responsável pela manutenção foi acionada para avaliar os impactos e providenciar o reparo do local o mais breve possível.



A operação da loja, que é independente das galerias, não foi afetada e segue funcionando normalmente.



"Parte do forro do teto da área de galerias da loja Anchieta Paulicéia, em São Bernardo (SP), cedeu na noite desta quinta-feira (6) devido aos fortes ventos e chuvas que atingiram a região. Não houve feridos, e a área foi rapidamente isolada pela equipe do Corpo de Bombeiros. A empresa responsável pela manutenção já foi acionada para que possa realizar a avaliação dos impactos e iniciar o reparo do local o mais breve possível. A operação da loja, que é independente das galerias, não foi afetada e segue funcionando", informou o Assaí Atacadista em nota ao Diário.