Tecnologia do CGE e ação rápida da GCM de São Caetano recuperam veículo furtado

A atuação integrada entre o sistema de videomonitoramento do CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências) e o trabalho dos GCMs (Guardas Civis Municipais) de São Caetano resultou na recuperação de um veículo furtado.

O automóvel, um Chevrolet Corsa, havia sido furtado no município de São Paulo em agosto de 2024 e circulava com placas clonadas. O alerta foi emitido no último sábado (2) pelo sistema de inteligência do CGE, que identificou a entrada do veículo na cidade. De imediato, a rede de viaturas foi acionada e equipe da ROMU (Rondas Ostensivas Municipais) obteve êxito interceptá-lo.

Durante a abordagem, os GCMs constataram que o número do chassi não correspondia à placa do carro, confirmando tratar-se do veículo furtado. O condutor alegou desconhecer a procedência irregular do automóvel e afirmou tê-lo adquirido em outubro de 2024. Em março de 2024, a GCM, com o apoio do CGE, já havia apreendido um veículo Corsa que ostentava o mesmo emplacamento utilizado pelo automóvel apreendido neste sábado.

O caso foi encaminhado à Delegacia Sede de São Caetano, onde o veículo foi apreendido para as providências da Polícia Judiciária. A ocorrência foi registrada como adulteração de sinal identificador de veículo automotor e permitir direção de veículo a pessoa não habilitada, já que o condutor do veículo não possuía CNH.