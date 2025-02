Vereadores votam apenas um item em São Caetano

A Câmara de São Caetano abre nesta terça-feira (4), a partir das 16h, os trabalhos ordinários do ano legislativo de 2025 – no último dia 21 ocorreram duas sessões extraordinárias para votar pacote de projetos do Executivo. A pauta desta terça-feira prevê que apenas um item será levado à votação do plenário. Na primeira sessão ordinária do ano, os vereadores escolhem os membros das duas comissões permanentes da Casa: Justiça e Redação e Finanças e Orçamento. Os grupos técnicos são essenciais para emitir pareceres de consitucionalidade ou não dos projetos elaborado pelos vereadores ou pelo Executivo.

Nas duas extraordinárias, para dar sequência aos cinco projetos enviados em regime de urgência pelo prefeito Tite Campanella (PL), o presidente da Casa, Carlos Humberto Seraphim (PL), foi obrigado a dialogar com os pares e constituir comissões provisórias apenas para analisar os textos do dia. Na ocasião, todas as pautas receberam parecer favorável dos grupos técnicos.

Existe a possibilidade de as composições provisórias serem efetivadas. A comissão de Justiça e Redação foi presidida por Beto Vidoski (PRD), tendo Matheus Gianello (PL) como relator e Fabio Soares (PSD) como membro.

Já a comissão de Finanças e Orçamento teve na presidência Marcel Munhoz (Progressistas), na relatoria Edison Parra (Podemos) e como membro Bruno Vassari (PSB).

CONSÓRCIO

A principal expectativa neste início de ano gira em torno da possibilidade de o chefe do Executivo encaminhar para aprovação do Legislativo o projeto de reintegração de São Caetano ao Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, do qual a cidade está desligada desde 2023 por determinação do então prefeito José Auricchio Júnior (PSD). Tite Campanella tem demonstrado intenção de retornar, mas ainda não definiu se, quando nem como fará isso.