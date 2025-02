Sesc São Caetano terá programação ambiental em fevereiro

O Sesc São Caetano preparou uma programação especial para o mês de fevereiro, com diversas atividades focadas em questões ambientais globais e que incentivam práticas sustentáveis. Durante o mês, serão oferecidas oficinas e práticas educativas sobre agroecologia, consumo consciente e a preservação dos recursos naturais. As atividades também abordam temas como sustentabilidade no carnaval e a importância das PANC (Plantas Alimentícias Não Convencionais), buscando sensibilizar e engajar a comunidade em ações que promovem o respeito à biodiversidade.

No dia 8 de fevereiro, será realizada a oficina "Adubação Verde: As possibilidades na horta", das 14h às 16h. A atividade será conduzida pelo Quintal Itinerante e ensinará os participantes sobre a técnica de adubação verde, uma prática agroecológica que melhora a qualidade do solo e favorece a biodiversidade. Durante a oficina, os participantes aprenderão sobre plantas melíferas, que atraem abelhas nativas sem ferrão, fundamentais para o equilíbrio ecológico e a polinização. Além da parte teórica, a atividade incluirá plantio e identificação de espécies, além de dinâmicas interativas para reforçar o aprendizado. A oficina é gratuita e aberta para todos os públicos, sem necessidade de retirada de senhas.

Já no dia 15 de fevereiro, será a vez da oficina "Folia natural: Oficina de bio glitter para carnaval", das 10h às 12h. Com a orientação de Suzana da Costa Longo, os participantes aprenderão a produzir bio glitter, uma alternativa ecológica ao glitter convencional, que é composto por materiais plásticos prejudiciais ao meio ambiente e à vida marinha. Utilizando ingredientes naturais, os participantes poderão criar sua própria biomaquiagem e refletir sobre o impacto ambiental das escolhas feitas no cotidiano. Essa oficina, voltada para adultos, tem inscrição obrigatória pelo portal do Sesc e não é recomendada para menores de 16 anos.

No dia 22 de fevereiro, a programação do Sesc São Caetano segue com a oficina "Clube da Horta - O mundo das PANCs", das 14h às 16h. Nessa atividade, também realizada pelo Quintal Itinerante, os participantes terão a oportunidade de explorar as PANC, conhecendo suas aplicações culinárias e os benefícios ambientais que proporcionam. A proposta da oficina é incentivar o cultivo dessas plantas, que contribuem para a diversificação alimentar, reduzem o impacto das monoculturas e valorizam a flora local. A oficina é livre para todos os públicos e não requer inscrição prévia.

Essas oficinas representam uma excelente oportunidade para os participantes aprenderem práticas agroecológicas, como a adubação verde e o cultivo de PANCs, além de adotarem alternativas sustentáveis para as festividades, como o uso do bio glitter. Ao participar dessas atividades, os moradores de São Caetano podem contribuir para a preservação ambiental e adotar hábitos mais conscientes e responsáveis.