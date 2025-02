Programação de fevereiro da HBO Max traz novidades para todos os gostos

Fevereiro promete ser um mês recheado de estreias incríveis na HBO Max, com uma diversidade de conteúdos para todos os públicos. Entre lançamentos de séries, documentários, filmes e realities, a plataforma traz uma programação para agradar os fãs de drama, comédia, aventura, e até esportes ao vivo.

A nova temporada da premiada série The White Lotus chega no dia 16 de fevereiro e promete mais uma vez conquistar o público. Situada em um resort exclusivo na Tailândia, a trama acompanha a vida de hóspedes e funcionários ao longo de uma semana, com um elenco de peso, incluindo Leslie Bibb, Carrie Coon e Walton Goggins. A série, criada e dirigida por Mike White, é uma sátira social que promete explorar novas camadas de conflitos humanos e sociais.

Para os fãs de documentários, A Queda de P. Diddy estreou no dia 1º de fevereiro, oferecendo uma visão detalhada da vida de Sean "P. Diddy" Combs. A produção traz depoimentos inéditos e imagens de arquivo, além de explorar as graves acusações contra o artista, incluindo abuso, violência e outros escândalos que contrastam com sua fama e sucesso na música e na cultura pop.

Em termos de filmes, a HBO Max traz uma série de opções emocionantes, como O Senhor dos Anéis: A Guerra dos Rohirrim, que estreará em breve. Ambientado no universo de O Senhor dos Anéis, o filme se passa antes dos eventos da trilogia e foca em Helm Hammerhand, o Rei de Rohan, e sua resistência contra o ataque traiçoeiro de Wulf. Além disso, o drama Honra chega no dia 7 de fevereiro, abordando a amizade entre dois pilotos durante a Guerra Fria, com um elenco que inclui Jonathan Majors e Glen Powell.

Para quem curte produções latino-americanas, a série Operação Fronteira Brasil retorna para sua quarta temporada no dia 19 de fevereiro. A série documental segue as missões da Polícia Rodoviária Federal, destacando o combate à mineração ilegal em terras indígenas e novas táticas contra o tráfico de drogas no Brasil.

Além das estreias de séries e filmes, a HBO Max traz COIOTE, Herói e Fera, uma série mexicana que mistura ação e mitologia, com estreia marcada para 27 de fevereiro. A trama acompanha Lupe, um jovem que se transforma em um "homem-besta" para lutar contra gangues narcotraficantes em um ambiente violento e disputado.

Os fãs de realities também têm muito o que esperar. Largados e Pelados - Latinos retorna para sua terceira temporada no dia 16 de fevereiro, trazendo 10 participantes de diferentes países da América Latina que terão que sobreviver nus em um dos desafios mais extremos do planeta, no bioma do Gran Chaco.

Além disso, o mês conta com estreias de produções infantis como WeeBoom (2ª temporada) no dia 10 de fevereiro e Irmão do Jorel (5ª temporada, novos episódios), que traz novas aventuras do personagem principal e sua família. Para os pequenos, a HBO Max também disponibiliza séries como A Jornada Heroica do Valente Príncipe Ivandoé e O Dia dos Namorados de Johnny Bravo, ambas com estreia prevista para fevereiro.