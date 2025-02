Janja divulga agenda após cobranças sobre sigilo de atividades

Após críticas acerca do sigilo de seus compromissos, a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, divulgou nesta segunda-feira, 3, os compromissos que tem previstos para o dia. O anúncio foi feito via stories em seu Instagram. De acordo com a assessoria de Janja, ela pretende seguir divulgando a agenda diariamente pelas redes sociais.

Dois eventos estão da pauta do dia: às 14h, a primeira-dama participaria da sessão solene de abertura do ano Judiciário. Às 16h, teria uma reunião com o ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Welington Dias, sobre a Aliança Global Contra a Fome e a Pobreza.

Na última quinta-feira, 30, a deputada federal Rosângela Moro (União-SP) protocolou um projeto de lei para enquadrar cônjuges de chefes do Poder Executivo no rol de autoridades sujeitas à Lei de Acesso à Informação (LAI).

"Se faltava lei para a sociedade ter acesso aos gastos públicos da primeira-dama, agora não falta mais. Se ela se coloca como representante do mandatário e assim o fez por mais de uma ocasião, tem que prestar contas", escreveu a parlamentar no X, antigo Twitter.

Já a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) enviou à Procuradoria-Geral da República (PGR) uma representação contra o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na quinta-feira, 30, por suposta improbidade administrativa do Palácio do Planalto ao negar informações públicas acerca das agendas feitas por Janja.

A ONG Transparência Internacional também criticou na semana passada o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por negar pedidos de informações públicas sobre a primeira-dama, sua equipe e seus gastos. Segundo a organização, Janja está exercendo uma função pública e a falta de formalidade não é justificativa para o sigilo por parte do Palácio do Planalto.

Conforme apurado pelo Estadão, uma equipe de ao menos 12 pessoas está à disposição da primeira-dama, incluindo assessora de imprensa, fotógrafos, especialistas em redes sociais e um militar como ajudante de ordens.