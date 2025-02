Feliz da vida, Neymar Jr. compartilha imagens do primeiro treino

Neymar Jr. chegou de helicóptero ao Centro de Treinamento Rei Pelé, em Santos, no litoral Paulista, nesta segunda-feira, dia 3, para realizar seu primeiro treino com o elenco santista.

O atacante, que assinou contrato com o Santos Futebol Clube na última sexta-feira, dia 31, usou as redes sociais para publicar registros do treinamento - e até mesmo uma foto ao lado de um colega de time.

O Santos também publicou vídeos de Neymar Jr. trabalhando a parte física e interagindo com o elenco em atividades ligadas às práticas táticas.

Apesar de estar longe dos gramados desde novembro, o clube santista mostrou Neymar Jr. dando assistência para um gol durante o treino.

Vale lembrar que o contrato do atacante é de apenas 180 dias, e a informação foi dada pelo colunista Cosme Rímoli.