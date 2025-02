Destaque no Paulistão pode complicar a vida do São Bernardo

Apesar da vitória por 2 a 1 contra a Inter de Limeira, fora de casa, no último fim de semana, e a manutenção da vantagem na liderança do Grupo D, Ricardo Catalá, técnico do São Bernardo FC, não se mostrou satisfeito com o desempenho da equipe na partida.

“O elenco é composto por atletas com um nível de comprometimento gigantesco. A maior parte dos jogadores não ficou satisfeita, mesmo tendo vencido. Nosso senso crítico é altíssimo, assim como nosso objetivo na competição. Então, o nível de exigência sobre a nossa performance também sobe”, diz o treinador.

Com os 15 pontos conquistados e a metade da primeira fase para trás, o Tigre tem a classificação ao mata-mata encaminhada. Porém, para Catalá, os bons resultados e o destaque no início do Estadual podem representar perigos para os compromissos futuros.

“A pontuação indica que estamos fazendo mais coisas certas do que erradas. Mas com a pontuação alta, passamos a ter mais visibilidade, os adversários nos estudam mais, acham mais armas para nos machucar, e temos a responsabilidade de nos reinventar, para que a gente possa ter alternativas para jogos difíceis, porque o Paulistão não tem jogo fácil”, explica o comandante.

Já são quatro pontos de vantagem em relação ao Palmeiras, vice-líder da chave, e o Tigre espera ampliar a diferença já na próxima rodada, quinta-feira, quando voltará ao 1º de Maio, agora para encarar o Novorizontino, enquanto o Alviverde terá o clássico contra o Corinthians, na mesma data, no Allianz Parque.