EC São Bernardo faz campanha aquém às de 2024 e 2023

O torcedor do EC São Bernardo iniciou 2025 com a expectativa de outra grande campanha da equipe na Série A-3 do Campeonato Paulista. Afinal, nos últimos dois anos (2024 e 2023) o Cachorrão viu o acesso escapar apenas na fase semifinal. Mas passadas pouco mais de duas semanas do início das disputas, a esperança de um final feliz tem se transformado em frustração diante do fraco rendimento do time nas primeiras cinco rodadas. Afinal, até agora a equipe somou apenas quatro pontos, após uma vitória (1 a 0 sobre o Desportivo Brasil) e um empate (1 a 1 com a Francana) – além disso, foram três derrotas (3 a 1 contra o Rio Branco, e 1 a 0 frente ao XV de Jaú e ao Catanduva).

Em 2024, por exemplo, até a quinta rodada o Cachorrão já havia garantido nove pontos, frutos de duas vitórias (3 a 2 sobre o União São João e 3 a 1 contra o Grêmio Prudente) e três empates – 1 a 1 diante de Itapirense, Sertãozinho e Votuporanguense.

A queda no aproveitamento nesta temporada fica mais acentuada na comparação a 2023, quando o EC São Bernardo chegou à sexta rodada com dez pontos garantidos, acumulados em três triunfos (4 a 0 sobre o Rio Preto, 1 a 0 diante do Votuporanguense e 2 a 1 contra o Desportivo Brasil) e um empate (0 a 0 com São José EC). Houve ainda uma derrota (1 a 0) para a Itapirense.

A equipe agora comandada pelo técnico Sandro Sargentim, que substituiu a Marcos Bazílio, rebaixado para as categorias de base após a terceira rodada, volta a campo amanhã (15h), contra o Rio Preto, em São José do Rio Preto. Pelo regulamento, cada equipe disputará 15 jogos em grupo único até a definição dos oito classificados às quartas de final, além dos dois rebaixados à Série A-4 de 2026.