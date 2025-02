CarnaUOL 2025 anuncia horários dos shows; confira programação

A 10ª edição do CarnaUOL, festival que inicia a maratona de Carnaval na Capital, anunciou os horários dos seus shows. Pela primeira vez, o evento conta com line-up internacional, com grandes atrações confirmadas como a superestrela Christina Aguilera, o rapper e cantor jamaicano Sean Paul e o DJ Steve Aoki.

O festival, que acontece no próximo sábado (8), no Allianz Parque, também contará com apresentações de artistas nacionais como Claudia Leitte, Belo, Ana Castela, Tony Salles, KVSH, DJ Sofia, Deekapz e Yori, dupla vencedora do Toca Revela, o Reality.

Segundo a organização do festival, ainda há poucos ingressos disponíveis para venda no site da Eventim.

Confira os horários das atrações:

12h15 – Yori

12h35 – DJ Sophia

13h05 – Tony Salles

14h00 – DJ Sophia

14h25 – Belo

15h30 – Deekapz

15h55 – Claudia Leitte

17h05 - Deekapz

17h25 - Sean Paul

18h30 - KVSH

19h35 - Ana Castela

20h40 - Steve Aoki

21h45 - Christina Aguilera

SERVIÇO:

Festival CarnaUOL 2025

Realização: 30e e UOL

Data: 8 de fevereiro de 2025 (sábado)

Abertura dos portões: 12h Local: Allianz Parque - Av. Francisco Matarazzo, 1.705 - Água Branca - São Paulo/SP

Classificação Etária: 18+

Setores e preços: Cadeira Superior - R$ 195,00 (meia-entrada) / R$ 234,00 (social) / R$ 390,00 (inteira) Cadeira Inferior - R$ 295,00 (meia-entrada) / R$ 354,00 (social) / R$ 590,00 (inteira) Pista - R$ 345,00 (meia-entrada) / R$ 414,00 (social) / R$ 690,00 (inteira) Front Stage PagBank - R$ 945,00 (meia-entrada) / R$ 1.014,00 (social) / R$ 1.290,00 (inteira)

Vendas on-line em: eventim.com.br

Bilheteria: mediante disponibilidade Bilheteria A - Allianz Parque (Após a abertura de venda geral) - Endereço: Rua Palestra Itália, 200 – Portão A – Perdizes - São Paulo/SP

Funcionamento: Terça a sábado, das 10h às 17h | *Não há funcionamento em feriados, emendas de feriados, dias de jogos ou em dias de eventos de outras empresas.

Mais informações: Instagram - @carnauolocial