Kanye West e Bianca Censori foram escoltados para fora do Grammy 2025? Entenda

Kanye West causou polêmica ao lado de Bianca Censori no tapete do Grammy 2025, que apareceu nua na premiação. Segundo o Entertainment Tonight, o casal não teria sido convidado, e foi escoltado para fora após uma entrada curta para as câmeras.

O portal americano afirma que ambos, junto de uma comitiva de cinco pessoas da equipe, foram barrados do evento. A publicação foi apagada do site, mas vista pelo Estadão antes de ser excluída.

A mesma informação, entretanto, foi negada pelas fontes do TMZ. Kanye, que concorria à Melhor Música de Rap por Carnival, teria sido convidado para a cerimônia e não foi "removido" pelos seguranças.

"Nós fomos informados que ele entrou no tapete vermelho, voltou até seu carro e partiu. Nem a polícia nem a segurança do Grammy estavam envolvidos", afirma o site.

O TMZ explica que não houve reclamações na equipe de segurança sobre o Kanye ou o vestido de Bianca Censori.